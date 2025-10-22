ЦБ не увидел «большого отклика» на кодекс ответственного инвестирования

Держать в тонусе компании – целая профессия, заметил в ходе сессии старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский. «По моим ощущениям, мы в этой части не дорабатываем, с точки зрения наших инвестиций от НПФ и УК. Да, участвуем в собрании акционеров и так далее, номинируем советы директоров, но в целом есть ощущение, что здесь градус можно повышать, давление усиливать, чтобы мы свои права фундаментально продвигали», – указал он.