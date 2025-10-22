ЦБ не увидел «большого отклика» на кодекс ответственного инвестирования

ЦБ не увидел «большого отклика» на кодекс ответственного инвестированияКомпании второго-третьего ряда готовы его использовать, а крупные находятся «в больших сомнениях»
Банк России не увидел «большого отклика» среди крупных компаний на кодекс ответственного инвестирования для институционалов, заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на II форуме Московской биржи по корпоративному управлению. «Мы разговариваем с компаниями, компании второго-третьего ряда готовы к нему присоединиться, как-то его использовать, а вот весь крупняк – в больших сомнениях», – заметил он.
В июле ЦБ выпустил кодекс для институциональных инвесторов – банков, страховщиков, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых компаний. Регулятор предложил им придерживаться ряда принципов, которые позволят увеличить доходность инвестиций не только за счет эффективного управления портфелем ценных бумаг, но и благодаря активному взаимодействию с эмитентами.
Разработанный кодекс состоит из девяти принципов. Среди них – организация институционалом условий ответственного инвестирования, осуществление постоянного мониторинга объекта инвестиций, активная реализация корпоративных прав, регулярное взаимодействие с эмитентом, содействие повышению его акционерной стоимости, управление конфликтом интересов и проч.
Механизмы, которые закладывает кодекс, часто не используются на практике, продолжил Чистюхин. Российским крупным институционалам надо создать дополнительные стимулы или сменить ментальность, заметил он: являясь миноритарными акционерами финансовых и нефинансовых корпораций, они сегодня зачастую не занимают активной позиции в их деятельности.
Нужно постараться совместными усилиями найти аргументы, чтобы крупные российские институционалы стали более активными в контексте своих миноритарных пакетов, объединяли усилия, считает первый зампред ЦБ. Это позволит создать необходимый баланс интересов через корпоративное управление, полагает Чистюхин.
Держать в тонусе компании – целая профессия, заметил в ходе сессии старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский. «По моим ощущениям, мы в этой части не дорабатываем, с точки зрения наших инвестиций от НПФ и УК. Да, участвуем в собрании акционеров и так далее, номинируем советы директоров, но в целом есть ощущение, что здесь градус можно повышать, давление усиливать, чтобы мы свои права фундаментально продвигали», – указал он.
Институциональные инвесторы, когда прочитали кодекс, были, «мягко говоря, напуганы, потому что с мажоритарием не очень хочется спорить о чем-то», так что ЦБ готовится к большой работе в этом направлении, говорил ранее советник первого заместителя председателя Центробанка Сергей Моисеев.