Компании продолжают активно занимать на рынке, несмотря на истощение прочности

За год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях
Мария Викулова
Компании продолжают активно занимать на долговом рынке: за девять месяцев 2025 г. объем размещений корпоративных облигаций увеличился на 71% год к году и составил 5,4 трлн руб., говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Количество эмитентов выросло до 212 против 171 годом ранее. Но за год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях и снизили запас прочности компаний, предупреждают аналитики агентства.

Выборка «Эксперт РА» включает российские корпоративные бумаги без учета сделок секьюритизаций, ипотечных ценных бумаг, обеспеченных долгом обязательств, структурных продуктов, облигаций с дефолтом, краткосрочных выпусков, цифровых финансовых активов (ЦФА), замещающих и коммерческих облигаций.

На конец сентября объем рынка корпоративных облигаций достиг 34,5 трлн руб. (+22% г/г). Наибольший прирост обеспечили эмитенты с высокой категорией рейтинга ruAAA – ruAA, отмечают аналитики «Эксперт РА» и объясняют это ограниченностью банковского финансирования и высокими плановыми погашениями долга в этом году.

За 12 месяцев, закончившихся 30 сентября этого года, чистый прирост задолженности по банковским кредитам составил 6,6 трлн руб. (+9%), за такой же период 2024 г. – 12,8 трлн руб. (+23%), говорится в обзоре агентства. В сентябре прирост требований банков к компаниям в годовом выражении продолжил замедляться, отмечал ЦБ: до 10,4 с 11,5% в августе после пиковых 22% в 2024 г. Объем погашений корпоративных облигаций, по оценке «Эксперт РА», в первые три квартала 2025 г. составил 1,5 трлн руб., еще 684 млрд руб. придется на IV квартал.

Снижение запаса прочности

Финансовые риски среди эмитентов обострились, пишет «Эксперт РА»: на это повлияли высокие ставки и охлаждение экономического роста. По итогам первого полугодия 2025 г. общий уровень процентных расходов корпоратов перед банками увеличился на 54% год к году и составил 7,5 трлн руб., а сальдо прибылей и убытков снизилось на 8,4%, до 13,1 трлн руб., говорится в обзоре.

С января по 15 октября первичные дефолты, в том числе технические, допустили 26 эмитентов, подсчитали аналитики агентства: шесть из них – эмитенты ЦФА. На момент написания обзора 13 эмитентов облигаций и пять эмитентов ЦФА не смогли исполнить обязательства уже во время технического дефолта, отмечают его авторы. За весь 2024 год дефолтов было 11. Среди причин компании называли нехватку денежных средств из-за задержек оплаты контрагентами. По части технических дефолтов не хватало 300 000–500 000 руб. У эмитентов всех дефолтных выпусков рейтинг был в пределах BBB – ССС или отсутствовал – такие компании более чувствительны к негативным изменениям экономической конъюнктуры, замечают авторы обзора.

У эмитентов категории BBB+ – B- сохраняются высокие средние ставки купона – по облигациям в обращении на 30 сентября они составили 20,8% (в конце июня – 20,9%), в то время как у эмитентов АА- – А- они были на уровне 16,3% (16,9%), у компаний с рейтингом ААА – АА – 13,3% (14,2%), следует из обзора. Ключевую ставку за это время ЦБ снизил до 17 с 20%. Еще рисками являются увеличение числа эмитентов с рейтингом BBB+ – B- (их количество за девять месяцев 2025 г. увеличилось до 96 против 72 годом ранее) и высокая периодичность уплаты ими купонных платежей – 12 в год при двух-четырех платежах «в нормальных рыночных условиях», говорится в обзоре.

По оценкам аналитической компании «Эйлер» на основе данных 78 эмитентов облигаций в обращении в первом полугодии 2025 г., ключевые агрегированные кредитные коэффициенты корпоративного рынка продолжили ухудшаться. Медианная процентная нагрузка корпоративного сектора, которая определяется как покрытие за счет EBITDA процентов, составила 2,1х за январь – июнь текущего года против 3,1х за 2024 г. Медианная долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) в то же время увеличилась до 2,6х с 2,3х, подсчитали в «Эйлере».

При этом в отчетном периоде аналитики «Эйлера» отметили снижение доли эмитентов с «фронтальным» ухудшением кредитных коэффициентов: это может значить, что дно ухудшения кредитного качества корпоративного сектора уже где-то близко.

Что дальше

Объем погашений долга в 2026 г. составит около 4 трлн руб. против 2,1 трлн руб. погашений в этом году, полагают аналитики «Эксперт РА», это поддержит объемы сделок на первичном рынке. Другим фактором для роста новых размещений станет потребность эмитентов рефинансировать дорогие займы, которые были взяты в 2024–2025 гг., пишут они. Если Банк России подтвердит курс на смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. и не будет обострения санкционных рисков, динамика облигационных заимствований в следующем году будет сопоставимой с 2025 г., полагают в «Эксперт РА».

Инвесторы, в том числе розничные, предъявляют довольно устойчивый спрос на долговые бумаги, говорит руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин. С начала 2025 г. основные притоки в паевые инвестфонды пришлись на фонды облигаций, отметила старший аналитик «Эйлера» Елена Бакланова: к 5 октября они достигли 519,5 млрд руб. В сентябре объем торгов облигациями на Мосбирже составил 3,4 трлн руб. без учета однодневных облигаций.

34,5 трлн руб

достиг объем рынка корпоративных облигаций на конец сентября 2025 г. Наибольший прирост обеспечили эмитенты с высокой категорией рейтинга ruAAA – ruAA, по оценке «Эксперт РА»

В конце 2025 г., как и почти всегда, многие крупнейшие эмитенты будут выпускать долговые бумаги, пик их размещений ожидается в декабре, а в 2026 г. рост рынка может постепенно начать замедляться, добавляет аналитик «Финама» Никита Бороданов. Рынок облигаций сохранит значимые объемы и роль основного источника заимствований для многих компаний, но структура спроса и предложения будет меняться, считает он.

В конце 2025 и начале 2026 г. запланировано погашение большого объема долга, в том числе эмитентов с повышенной нагрузкой, напоминает аналитик долгового рынка «Ренессанс капитала» Владимир Василенко. Этот период станет важным с точки зрения проверки запаса прочности заемщиков, полагает он.

До конца 2025 г. «Синара» ожидает замедления темпов роста и перехода рынка к стадии стабилизации, говорит Афонин. По мере стабилизации ситуации компании начнут удлинять дюрацию заимствований, а интерес инвесторов к облигациям сохранится, считает он, это позволит рынку сохранить положительную динамику и достигнуть объема в 36–37 трлн руб. к весне 2026 г. и 40 трлн руб. к концу следующего года.

Статистика показывает, что наибольшее количество дефолтов происходит в начале цикла снижения ставок, поэтому в IV квартале 2025 г. – I квартале 2026 г. возможны негативные события, но проблема будет далека от системной, считает портфельный управляющий УК «Первая» Алексей Вдовин. Целенаправленная и кропотливая политика, которую проводил Банк России в течение последних 10 лет, очищала финансовую систему от рисков, добавляет он.

