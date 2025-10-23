Компании продолжают активно занимать на рынке, несмотря на истощение прочности

У эмитентов категории BBB+ – B- сохраняются высокие средние ставки купона – по облигациям в обращении на 30 сентября они составили 20,8% (в конце июня – 20,9%), в то время как у эмитентов АА- – А- они были на уровне 16,3% (16,9%), у компаний с рейтингом ААА – АА – 13,3% (14,2%), следует из обзора. Ключевую ставку за это время ЦБ снизил до 17 с 20%. Еще рисками являются увеличение числа эмитентов с рейтингом BBB+ – B- (их количество за девять месяцев 2025 г. увеличилось до 96 против 72 годом ранее) и высокая периодичность уплаты ими купонных платежей – 12 в год при двух-четырех платежах «в нормальных рыночных условиях», говорится в обзоре.