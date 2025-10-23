«Роснано» выпустит ЦФА с привязкой к денежным потокам от энергоснабжения

«Роснано» выпустит ЦФА с привязкой к денежным потокам от энергоснабженияСредства пойдут на модернизацию энергетической инфраструктуры Арктики
«Роснано» собирается привлекать инвестиции через цифровые финансовые активы (ЦФА) на модернизацию энергетической инфраструктуры в удаленных регионах Арктической зоны. Выпуск ЦФА нацелен на квалифицированных инвесторов – клиентов «Т-инвестиций» – и состоится на платформе «Атомайз» в 2026 г. Об этом говорится в совместном релизе «Роснано», «Т-инвестиций» и «Интерроса», которые подписали меморандум о сотрудничестве 17 октября на Российской энергетической неделе (РЭН-2025).
Платформа по выпуску ЦФА «Атомайз» входит в экосистему Т-банка и интегрирована с приложением «Т-инвестиции». Оба сервиса являются частью холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Цифровые активы сегодня – это одно из основных направлений экосистемы, которое «Интеррос» активно поддерживает, говорит ее генеральный директор Сергей Батехин, чьи слова приводятся в релизе.