Девелопер Glorax начал сбор заявок на участие в IPO
Девелопер Glorax объявил о начале сбора заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO), говорится в сообщении на сайте компании. Он продлится с 23 по 30 октября. Заявки принимаются по цене 64 руб. за акцию, что предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, привлеченных в ходе IPO.
Акции к торгам будут допущены 31 октября, сообщила Московская биржа 22 октября. Бумаги будут включены во второй котировальный список и получат торговый код GLRX. Это первая сделка IPO на Мосбирже в 2025 г. и вторая на рынке – весной акции разместила краудлендинг-платформа JetLend на «СПБ бирже».
Glorax рассчитывает привлечь более 2 млрд руб. Сделка пройдет по схеме cash-in, т.е. привлеченные средства будут направлены на развитие компании, реализацию долгосрочной стратегии, снижение долга и другие общекорпоративные цели.
Сделка пройдет в новом для российского рынка IPO формате. Если через год после размещения хотя бы в одну из пяти основных торговых сессий средневзвешенная цена акции окажется ниже цены первичного размещения, компания выставит публичную оферту, предполагающую выкуп акций по цене IPO+19,5%. В рамках предложения также предусмотрен механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO (будет действовать в течение 30 дней).
Оферта действует как для покупателей на первичном рынке, так и для тех, кто купил акции на вторичном рынке в течение первых 30 календарных дней – они будут иметь аналогичную защиту, объяснил «Ведомостям» руководитель управления рынков капитала Т-банка (является одним из организаторов IPO) Антон Мальков. При этом объем покупки на вторичном рынке будет ограничен суммой до 1,92 млн руб. на 1 человека (30 000 акций), добавил он.
У компании уже сформирована база потенциальных инвесторов, продолжил Мальков: Glorax системно подходил к построению своей публичной истории на рынках долгового капитала и сформировал доверие инвесторов через выпуски облигаций и ЦФА.
Сейчас на Мосбирже торгуется три выпуска облигаций Glorax суммарным объемом 4,6 млрд руб.
О том, что Glorax планирует провести IPO этой осенью, ранее писали «Ведомости». В середине лета Glorax разместила два сущфакта, из которых следует, что Сбербанк и Т-банк оказывают компании «услуги по организации размещения ценных бумаг», включая консультационные.
Выручка Glorax в первом полугодии 2025 г. выросла на 45% год к году и достигла 18,7 млрд руб., сообщал ранее девелопер. Чистая прибыль компании за этот период составила 2,3 млрд руб. против 626 млн руб. годом ранее. EBITDA девелопера за шесть месяцев 2025 г. выросла на 59% до 7,8 млрд руб., а ее рентабельность увеличилась на 4 п. п. до 42%.
Glorax основана в 2014 г. бывшим совладельцем Tekta Group Андреем Биржиным. В портфеле компании 7,4 млн кв. м, по собственным данным. Девелопер изначально начинал работать в Санкт-Петербурге, но в последние годы активно выходит и в другие регионы. Сейчас у компании есть проекты в Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Мурманске, Владимире, Омске и Владивостоке, следует из информации на ее сайте.