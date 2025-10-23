Девелопер Glorax начал сбор заявок на участие в IPO

Оферта действует как для покупателей на первичном рынке, так и для тех, кто купил акции на вторичном рынке в течение первых 30 календарных дней – они будут иметь аналогичную защиту, объяснил «Ведомостям» руководитель управления рынков капитала Т-банка (является одним из организаторов IPO) Антон Мальков. При этом объем покупки на вторичном рынке будет ограничен суммой до 1,92 млн руб. на 1 человека (30 000 акций), добавил он.