Первое на Мосбирже IPO в 2025 году пройдет по необычной схеме

Первое на Мосбирже IPO в 2025 году пройдет по необычной схемеЭмитент предлагает выкуп акций с премией к цене IPO через год, если они упадут ниже ее уровня
Готовящееся первичное публичное размещение (IPO) девелопера Glorax пройдет по необычной схеме: компания вместе со стартом сбора заявок опубликовала безотзывную оферту по покупке своих акций через год после IPO, если их цена окажется ниже его уровня. Сбор заявок на участие в IPO продлится с 23 по 30 октября. Заявки принимаются по цене 64 руб. за акцию. Это предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, привлеченных в ходе IPO. Компания ожидает, что размер IPO составит более 2 млрд руб.
Мосбиржа с 31 октября допустит к торгам акции девелопера. Бумаги будут включены во второй котировальный список и получат торговый код GLRX. Это первая сделка IPO на Мосбирже в 2025 г. и вторая – на рынке (весной акции разместила краудлендинг-платформа JetLend на «СПБ бирже»).