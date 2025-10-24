Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Первое на Мосбирже IPO в 2025 году пройдет по необычной схеме

Эмитент предлагает выкуп акций с премией к цене IPO через год, если они упадут ниже ее уровня
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Готовящееся первичное публичное размещение (IPO) девелопера Glorax пройдет по необычной схеме: компания вместе со стартом сбора заявок опубликовала безотзывную оферту по покупке своих акций через год после IPO, если их цена окажется ниже его уровня. Сбор заявок на участие в IPO продлится с 23 по 30 октября. Заявки принимаются по цене 64 руб. за акцию. Это предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, привлеченных в ходе IPO. Компания ожидает, что размер IPO составит более 2 млрд руб.

Мосбиржа с 31 октября допустит к торгам акции девелопера. Бумаги будут включены во второй котировальный список и получат торговый код GLRX. Это первая сделка IPO на Мосбирже в 2025 г. и вторая – на рынке (весной акции разместила краудлендинг-платформа JetLend на «СПБ бирже»).

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте