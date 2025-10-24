Первое на Мосбирже IPO в 2025 году пройдет по необычной схеме

Готовящееся первичное публичное размещение (IPO) девелопера Glorax пройдет по необычной схеме: компания вместе со стартом сбора заявок опубликовала безотзывную оферту по покупке своих акций через год после IPO, если их цена окажется ниже его уровня. Сбор заявок на участие в IPO продлится с 23 по 30 октября. Заявки принимаются по цене 64 руб. за акцию. Это предполагает рыночную капитализацию компании на уровне 16 млрд руб. без учета средств, привлеченных в ходе IPO. Компания ожидает, что размер IPO составит более 2 млрд руб.