Почему индекс Мосбиржи падает несмотря на снижение ключевой ставки

Индекс Мосбиржи в пятницу, 24 октября, закрыл основные торги снижением на 1,04% до 2543,93 пункта – решение Банка России опустить ставку до 16,5% не помогло сменить динамику. За неделю индекс потерял 6,5%, с начала года – 11,8%. Бенчмарк находится всего на 0,1% выше минимумов года (2541,49 пункта), которые обновил по итогам торгов 14 октября. А чтобы достичь февральских максимумов на уровне 3326,14 пункта, индексу Мосбиржи требуется вырасти почти на 31%.