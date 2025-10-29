Сбербанк отчитался лучше ожиданий рынка

Сбербанк отчитался лучше ожиданий рынкаБанк рассчитывает сохранить тренд по росту прибыли и заработать в этом году больше, чем в 2024-м
Сбербанк продолжает наращивать чистую прибыль – по итогам девяти месяцев 2025 г. он заработал 1,307 трлн руб. по МСФО, превысив на 6,5% результат аналогичного периода прошлого года. По итогам III квартала чистая прибыль составила 448,3 млрд руб., что на 9% больше год к году и на 6% – относительно II квартала.
Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков «Интерфакса», предполагавший рост чистой прибыли банка в январе – сентябре на 4,6% до 1,283 трлн руб., в III квартале – на 3,2% до 424 млрд руб.
