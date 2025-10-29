Сбербанк отчитался лучше ожиданий рынка

Сбербанк продолжает наращивать чистую прибыль – по итогам девяти месяцев 2025 г. он заработал 1,307 трлн руб. по МСФО, превысив на 6,5% результат аналогичного периода прошлого года. По итогам III квартала чистая прибыль составила 448,3 млрд руб., что на 9% больше год к году и на 6% – относительно II квартала.