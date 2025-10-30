Акции «Яндекса» росли быстрее рынка благодаря сильной отчетности

На фоне хороших финансовых результатов III квартала 2025 г. акции «Яндекса» 29 октября прибавили 2,37% и достигли 3979,5 руб. за бумагу по итогам основных торгов. В это же время индекс Мосбиржи вырос на 1,13%. С начала года котировки компании выросли на 0,04%, а бенчмарк потерял 12,48%.