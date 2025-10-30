Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Яндекса» росли быстрее рынка благодаря сильной отчетности

Динамика выручки и EBITDA оказались лучше прогнозов аналитиков
Мария Викулова
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

На фоне хороших финансовых результатов III квартала 2025 г. акции «Яндекса» 29 октября прибавили 2,37% и достигли 3979,5 руб. за бумагу по итогам основных торгов. В это же время индекс Мосбиржи вырос на 1,13%. С начала года котировки компании выросли на 0,04%, а бенчмарк потерял 12,48%.

Выручка «Яндекса» по МСФО в III квартале составила 366,1 млрд руб. (+32% год к году). Скорректированный показатель EBITDA достиг 78,1 млрд руб. (+43%), что соответствует рентабельности 21,3% (на 1,5 п. п. выше прошлогоднего уровня). Оба показателя превзошли консенсус-прогноз аналитиков «Интерфакса», который предполагал 356,4 млрд руб. и 71,6 млрд руб. соответственно.

