Главная / Инвестиции /

Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитными картами

Группа Т-банка проведет первый такой выпуск по российскому праву
Мария Викулова
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября «Т-инвестиции» открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил «Ведомостям» финансовый директор, заместитель председателя правления Т-банка Павел Токарев. Процесс, когда пул кредитов упаковывается в обеспеченные облигации, называется секьюритизацией.

Это первый подобный выпуск в рамках российского законодательства – возможность осуществлять сделки с неипотечными активами в российском правовом поле появилась в июле 2014 г. До этого в России сделки секьюритизации кредитных карт были только в 2007 г., но по иностранному праву (через зарубежную структуру): бумаги выпускали банки «Хоум кредит» и «Русский стандарт».

