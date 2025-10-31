Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитными картами

Это первый подобный выпуск в рамках российского законодательства – возможность осуществлять сделки с неипотечными активами в российском правовом поле появилась в июле 2014 г. До этого в России сделки секьюритизации кредитных карт были только в 2007 г., но по иностранному праву (через зарубежную структуру): бумаги выпускали банки «Хоум кредит» и «Русский стандарт».