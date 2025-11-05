Газета
Главная / Инвестиции /

Инвесторы начали новый раунд борьбы за активы с евробюрократией

Бельгия ужесточила требования для разблокировки, но юристы надеются на перелом практики в новом году
Артем Кульша
JEAN-LUC FLEMAL / BELGA VIA AFP
JEAN-LUC FLEMAL / BELGA VIA AFP

У отечественных инвесторов начался новый раунд борьбы за замороженные на Западе активы, узнали «Ведомости». На прошлой неделе поступили сразу две новости – хорошая и плохая. С одной стороны, бельгийский депозитарий Euroclear признал избыточность требования американской лицензии в ряде случаев. С другой – казначейство Бельгии перестало выдавать лицензии на разблокировку вообще каких-либо активов. Но юристы надежд не теряют: по их словам, процесс разблокировки путем обращения за индивидуальной лицензией стал лишь сложнее и дольше.

