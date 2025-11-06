Газета
Российские инвесторы умножают арбитражные угрозы Бельгии

Брюсселю направлены новые уведомления о спорах из-за заблокированных активов
Артем Кульша
Patrick Robert Doyle
Patrick Robert Doyle

Еще два российских частных инвестора пригрозили Бельгии международным арбитражем из-за активов, замороженных в местном депозитарии Euroclear, узнали «Ведомости». В начале октября от их имени юридическая фирма «Дякин, Горцунян и партнеры» направила правительству страны уведомление о споре в соответствии с инвестиционным соглашением между СССР (и Россией как его правопреемницей) с одной стороны и Бельгией с Люксембургом – с другой. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с сутью претензий.

Оба инвестора также намерены подать иски в суд ЕС, чтобы добиться отмены той части 18-го пакета европейских санкций, которая, по их мнению, незаконно ограничивает им доступ к правосудию, право быть выслушанными, возможность подачи иска в арбитраж и принудительного исполнения решения, говорят источники. Личности инвесторов не рас­крываются, но оба не включены в какие-либо санкционные списки, заверяют собеседники.

