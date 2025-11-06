Фондовые рынки США балансируют у исторических максимумов

Незадолго до падения S&P 500 28 октября обновил исторический максимум, закрыв торги на уровне 6890,89 пункта, а NASDAQ достиг рекордного значения 29 октября на отметке 23 958,47 пункта. С начала года индексы выросли на 15,4 и 21,5% соответственно. Dow Jones обновил максимум закрытия на уровне 47 706,37 пункта 28 октября, с начала года индекс прибавил 10,9%.