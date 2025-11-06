Газета
Главная / Инвестиции /

Фондовые рынки США балансируют у исторических максимумов

У инвесторов появляются опасения по поводу завышенных оценок американских акций
Мария Викулова
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES VIA AFP
SPENCER PLATT / GETTY IMAGES VIA AFP

В середине недели американский фондовый рынок резко просел: во вторник, 4 ноября, S&P 500 потерял 1,17% и составил 6771,55 пункта, NASDAQ Composite опустился на 2,04% до 23 348,64 пункта, Dow Jones – на 0,53% до 47 085,24. 5 ноября все три основных индекса восстанавливались, подрастая к вечеру по Москве на 0,24–0,52% соответственно.

Незадолго до падения S&P 500 28 октября обновил исторический максимум, закрыв торги на уровне 6890,89 пункта, а NASDAQ достиг рекордного значения 29 октября на отметке 23 958,47 пункта. С начала года индексы выросли на 15,4 и 21,5% соответственно. Dow Jones обновил максимум закрытия на уровне 47 706,37 пункта 28 октября, с начала года индекс прибавил 10,9%.

