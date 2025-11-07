Газета
Миноритарии СМЗ обжаловали решение кассации об изъятии акций завода

Среди аргументов – ошибочное применение норм закона об АО и выход за рамки полномочий инстанции
Екатерина Литова
Мария Викулова
Игорь Катаев / ТАСС
Игорь Катаев / ТАСС

Миноритарии Соликамского магниевого завода (СМЗ) направили жалобу в Верховный суд на постановление кассационной инстанции, которая в октябре 2025 г. поддержала изъятие акций в пользу государства, отменила постановление апелляции и оставила в силе решение первой инстанции. Копия жалобы есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил представитель частных инвесторов, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов.

Инвесторы считают, что постановление кассации является незаконным и вынесено с существенным нарушением норм материального права. Оставить в силе заявители просят судебный акт апелляции.

