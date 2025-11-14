Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Центробанк обменялся «удушающими приемами» с профучастниками

Экс-глава «СПБ биржи» сравнил фондовый рынок с деривативом на окончание конфликта на Украине
Артем Кульша
Мария Викулова
Президент финансовой ассоциации НП РТС Роман Горюнов (на фото) против гиперопеки со стороны ЦБ
Президент финансовой ассоциации НП РТС Роман Горюнов (на фото) против гиперопеки со стороны ЦБ / Максим Константинов / ТАСС

Первым к метафорам обратился бывший гендиректор «СПБ биржи», ныне президент финансовой ассоциации НП РТС Роман Горюнов. ЦБ, по его словам, превратился в «удушающе любящую мамочку». «Но мы же знаем по опыту, как ведут себя такие мамочки: «Тебе это нельзя, ты еще маленький, неопытный, неквалифицированный. Давай вот это ты не будешь делать – упадешь, ударишься. Шапку надень, простудишься. В хоккей не играй – травмоопасно», – посетовал Горюнов.

Тенденция к «нежной любви» со стороны регулятора возрастает с каждым годом, считает экс-глава «СПБ биржи». Рынок тоже очень любит свою «мамочку», так как понимает: она всё лучше знает – например, что ценовые границы на торгах в выходные должны быть не 2%, не 5%, а именно 3%, добавил он. Но у такой позиции регулятора есть проблемы, уверен Горюнов. «Мы знаем, что происходит, когда у таких мамочек дети вырастают. Поэтому можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет!» – призвал он.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь