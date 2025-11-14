Центробанк обменялся «удушающими приемами» с профучастниками

Центробанк обменялся «удушающими приемами» с профучастникамиЭкс-глава «СПБ биржи» сравнил фондовый рынок с деривативом на окончание конфликта на Украине
Первым к метафорам обратился бывший гендиректор «СПБ биржи», ныне президент финансовой ассоциации НП РТС Роман Горюнов. ЦБ, по его словам, превратился в «удушающе любящую мамочку». «Но мы же знаем по опыту, как ведут себя такие мамочки: «Тебе это нельзя, ты еще маленький, неопытный, неквалифицированный. Давай вот это ты не будешь делать – упадешь, ударишься. Шапку надень, простудишься. В хоккей не играй – травмоопасно», – посетовал Горюнов.
Тенденция к «нежной любви» со стороны регулятора возрастает с каждым годом, считает экс-глава «СПБ биржи». Рынок тоже очень любит свою «мамочку», так как понимает: она всё лучше знает – например, что ценовые границы на торгах в выходные должны быть не 2%, не 5%, а именно 3%, добавил он. Но у такой позиции регулятора есть проблемы, уверен Горюнов. «Мы знаем, что происходит, когда у таких мамочек дети вырастают. Поэтому можно перестать вот так опекать? Нам уже 30 лет!» – призвал он.