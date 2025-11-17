Аналитики оценили потенциал роста акций Дом.РФ

Институт развития жилищной сферы Дом.РФ 14 ноября открыл книгу заявок на участие в IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон 1650–1750 руб. за обыкновенную акцию соответствует рыночной капитализации 267–283 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках размещения. Итоговую цену набсовет Дом.РФ определит после формирования книги заявок, сбор которых завершится в 13.00 мск 19 ноября либо досрочно. За первый день компания получила «много» заявок по верхней границе диапазона, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с ходом размещения.