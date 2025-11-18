Газета
Почему ПИК отказалась от обратного сплита

Девелопер услышал миноритариев, которые не видели экономического обоснования такого шага
Мария Викулова
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Акционеры ПИК на внеочередном заседании решили не консолидировать акции девелопера, сообщила компания 17 ноября. Застройщик прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов, прокомментировал решение представитель компании.

Также ПИК согласовала с Мосбиржей срок – апрель 2026 г. – и детальный график разработки и утверждения новой дивидендной политики, напомнил представитель ПИК. Сейчас компания идет с опережением графика и допускает, что дивполитика будет опубликована раньше согласованного срока, рассказал он.

