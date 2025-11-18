Почему ПИК отказалась от обратного сплита

Почему ПИК отказалась от обратного сплитаДевелопер услышал миноритариев, которые не видели экономического обоснования такого шага
Акционеры ПИК на внеочередном заседании решили не консолидировать акции девелопера, сообщила компания 17 ноября. Застройщик прислушивается к пожеланиям миноритарных инвесторов, прокомментировал решение представитель компании.
Также ПИК согласовала с Мосбиржей срок – апрель 2026 г. – и детальный график разработки и утверждения новой дивидендной политики, напомнил представитель ПИК. Сейчас компания идет с опережением графика и допускает, что дивполитика будет опубликована раньше согласованного срока, рассказал он.
