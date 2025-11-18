Почему ПИК отказалась от обратного сплита

Также ПИК согласовала с Мосбиржей срок – апрель 2026 г. – и детальный график разработки и утверждения новой дивидендной политики, напомнил представитель ПИК. Сейчас компания идет с опережением графика и допускает, что дивполитика будет опубликована раньше согласованного срока, рассказал он.