Чистые притоки средств на ИИС достигли максимума с начала года

Чистые притоки средств на ИИС достигли максимума с начала годаНа динамику повлияли снижение доходности по вкладам и интерес к облигациям
Чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) в III квартале стал максимальным с начала года: клиенты брокеров внесли на них 59 млрд руб., сообщил Банк России. Количество ИИС выросло на 72 200 до 6,3 млн шт. против роста на 93 700 во II квартале.
Активы на ИИС по итогам III квартала достигли 752,8 млрд руб., это на 11% выше значения предыдущего квартала и на 44% – июля – сентября 2024 г. В среднем в III квартале инвесторы держали 227 000 руб. (+7% квартал к кварталу) на ИИС с доверительным управлением и 116 000 руб. (+10,5%) на брокерских.
