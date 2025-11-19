Чистые притоки средств на ИИС достигли максимума с начала года

Активы на ИИС по итогам III квартала достигли 752,8 млрд руб., это на 11% выше значения предыдущего квартала и на 44% – июля – сентября 2024 г. В среднем в III квартале инвесторы держали 227 000 руб. (+7% квартал к кварталу) на ИИС с доверительным управлением и 116 000 руб. (+10,5%) на брокерских.