Аналитики оценили перспективы ценных бумаг ломбардов

Текущая экономическая ситуация и стабильный рост стоимости золота последние пару лет стимулировали развитие рынка ломбардов, в том числе сделали привлекательными инвестиции в эти компании, говорится в обзоре инвестиционной компании «Юнисервис капитал», с которым ознакомились «Ведомости». Как отмечают авторы обзора финансовый аналитик Дарья Пономарева и руководитель аналитического отдела Екатерина Маевская, полноценный рынок биржевых ломбардов только формируется и те несколько примеров выпусков облигаций – это «пробы пера». Но даже они наглядно показывают, что ломбардам еще предстоит занять место в одном ряду с другими эмитентами, уверены в «Юнисервис капитале».