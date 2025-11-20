Газета
Аналитики оценили перспективы ценных бумаг ломбардов

Им еще предстоит занять место в одном ряду с другими финансовыми организациями из ВДО
Мария Викулова
Сергей Пятаков / РИА Новости
Сергей Пятаков / РИА Новости

Текущая экономическая ситуация и стабильный рост стоимости золота последние пару лет стимулировали развитие рынка ломбардов, в том числе сделали привлекательными инвестиции в эти компании, говорится в обзоре инвестиционной компании «Юнисервис капитал», с которым ознакомились «Ведомости». Как отмечают авторы обзора финансовый аналитик Дарья Пономарева и руководитель аналитического отдела Екатерина Маевская, полноценный рынок биржевых ломбардов только формируется и те несколько примеров выпусков облигаций – это «пробы пера». Но даже они наглядно показывают, что ломбардам еще предстоит занять место в одном ряду с другими эмитентами, уверены в «Юнисервис капитале».

Облигации ломбардов относятся к сегменту высокодоходных (ВДО) – принято считать, что у таких бумаг высокие риски, как и ставки. Помимо ломбардов среди финансовых компаний к сегменту ВДО относятся бумаги микрофинансовых организаций (МФО) и профессиональных коллекторских агентств. В среднем у финансовых организаций из ВДО купон располагается в диапазоне 17–25%, а текущая доходность – 22–24%, указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС мир инвестиций» Денис Габдулин. Объемы выпусков, как правило, небольшие – до 1 млрд руб., но чаще в районе 100–300 млн руб., говорит аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов.

