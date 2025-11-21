Газета
Главная / Инвестиции /

Выручка «Т-технологий» перевалила за триллион

Группа сохраняет прогнозы роста «очищенной» прибыли на 40% в этом году при рентабельности выше 30%
Екатерина Литова
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Группа «Т-технологии», развивающая финансовую и лайфстайл-экосистему (банк, страховая компания, мобильный оператор, брокер и проч.), заработала за девять месяцев 2025 г. 120,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – это почти в 1,5 раза больше результата за тот же период прошлого года. Операционная чистая прибыль (без учета неконтролирующей доли участия и инвестиций в «Яндекс») составила 120,1 млрд руб., показав рост год к году на 43%.

В III квартале чистая прибыль достигла 40,1 млрд руб. (рост на 6% год к году), операционная – 45,2 млрд руб. (+19%).

