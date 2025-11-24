Газета
Главная / Инвестиции /

Компетенцию казначейства Бельгии разблокировать активы поставили под сомнение

В высший суд страны с таким аргументом обратилась инвесткомпания с Бермудских островов
Артем Кульша
Reuters
Reuters

Компетенция казначейства Бельгии на разблокировку активов поставлена под сомнение в высшем суде страны, узнали «Ведомости» из материалов дела. В государственный совет обратилась неназванная инвестиционная компания с Бермудских островов, активы которой заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear из-за антироссийских санкций. Суд заинтересовался этой позицией и решил возобновить дебаты по делу. Первым об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Law.

Решение госсовета либо подтвердит законность сложившейся практики разблокировки активов, либо поставит под сомнение все предыдущие решения казначейства, говорят юристы.

