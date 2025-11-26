Газета
В России запустили долговой фонд для поддержки стартапов на 3 млрд рублей

Такие фонды могут стать популярны на фоне высокой ключевой ставки, считают эксперты
Лиана Липанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Инвесткомпания Kama Flow, частный инвестфонд Александра Рогачева AYR Capital и консалтинговая компания для IT-проектов AVF Consulting запустили долговой фонд «Амур капитал» с целевым объемом 3 млрд руб., сообщили «Ведомостям» представители компаний-участниц. Новый фонд будет предоставлять финансирование российским компаниям среднего размера – преимущественно в технологическом секторе. Управляющие партнеры инвестировали в структуру 150 млн руб. собственных средств. Инвесторам обещают доходность на уровне 26% годовых.

Фонд создан как инвестиционное товарищество – это форма коллективных инвестиций, в которой управляющие партнеры (GP) принимают решения по сделкам, а инвесторы (LP) предоставляют капитал, рассказал представитель «Амур капитала».

