Акции Whoosh упали вслед за чистой прибылью в III квартале

Чистая прибыль кикшеринга Whoosh за III квартал снизилась на 72,4% г/г до 730 млн руб., следует из отчетности по международным стандартам. Выручка тоже сократилась – на 13,1% до 5,4 млрд руб. Акции Whoosh на Московской бирже отреагировали падением: на минимуме бумаги теряли 6,1%, а основную сессию завершили снижением на 3,8% до 91,56 руб. С начала года бумаги потеряли уже 48%. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил 1,2% и составил 2685,95 пункта.