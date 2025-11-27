Мосбиржа сократила квартальную прибыль на четверть

Чистая прибыль группы Московской биржи в III квартале снизилась на 25% год к году до 17,3 млрд руб., следует из отчетности по международным стандартам. Кварталом ранее компания заработала 15,1 млрд руб. Акции Мосбиржи по итогам основных торгов 26 ноября подешевели на 1,2% до 173,5 руб. С начала года они потеряли 12,6%. Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов среды уменьшился на 0,65% до 2668,38 пункта.