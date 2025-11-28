Газета
Главная / Инвестиции /

Чем обернется вторая волна рублификации субордов ВТБ

Аналитики ждут роста текущей доходности бумаг и, возможно, котировок
Артем Кульша
В ходе первой волны рублификации субордов ВТБ в мае кворум был собран только по одной бумаге из восьми
В ходе первой волны рублификации субордов ВТБ в мае кворум был собран только по одной бумаге из восьми / Максим Стулов / Ведомости

Текущая доходность валютных субординированных облигаций ВТБ может вырасти в случае рублификации до 23,9–29,5% с нынешних 5,6–12,7%, пишет аналитик «Эйлера» по денежному рынку Кирилл Дорцев в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». Рублификация – перевод валютных бумаг в рублевые.

Суборды – это высокорисковые ценные бумаги, которые выпускают банки, чтобы выполнять нормативы достаточности капитала, – они учитываются в капитале второго уровня. «Субординированный» означает подчиненный, или младший, долг – он дает меньше прав по сравнению с обыкновенными заимствованиями. В случае финансовых трудностей банк может не только отказаться от выплаты купонов по субордам, но и просто списать их с баланса. ВТБ, например, в конце 2022 г. временно приостановил купонные выплаты по субордам для укрепления капитальной позиции. В феврале 2024 г. банк возобновил выплаты.

