Чем обернется вторая волна рублификации субордов ВТБ

Суборды – это высокорисковые ценные бумаги, которые выпускают банки, чтобы выполнять нормативы достаточности капитала, – они учитываются в капитале второго уровня. «Субординированный» означает подчиненный, или младший, долг – он дает меньше прав по сравнению с обыкновенными заимствованиями. В случае финансовых трудностей банк может не только отказаться от выплаты купонов по субордам, но и просто списать их с баланса. ВТБ, например, в конце 2022 г. временно приостановил купонные выплаты по субордам для укрепления капитальной позиции. В феврале 2024 г. банк возобновил выплаты.