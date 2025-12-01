ВТБ и ГПБ оценили готовящийся к IPO «Базис» в 25–35 млрд рублей

Оценка «ВТБ капитал трейдинга» по методу дисконтирования денежных потоков составляет 32 млрд руб. и 25 млрд руб. – на основе мультипликаторов EV/EBITDAС (отношение стоимости компании к прибыли без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам, налогов, амортизации) и P/NIC (соотношение капитализации и чистой прибыль за вычетом капитализируемых расходов на разработку) за 2026–2027 гг. российских разработчиков ПО (в частности, «Астры», Positive Technologies, «Диасофта» и «Аренадаты»).