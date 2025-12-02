Размещение юаневых ОФЗ может грозить оттоком валютной ликвидности из системы

Размещение юаневых ОФЗ может грозить оттоком валютной ликвидности из системыНо рост ставок на денежном рынке будет небольшим и недолгим, обнадежили аналитики
Отток валютной ликвидности из финансовой системы в результате размещения юаневых ОФЗ – единственный заметный риск с точки зрения волатильности валютных ставок денежного рынка в кратко- и среднесрочной перспективе. Об этом старший аналитик «Эйлера» Максим Коровин пишет в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».
С декабря 2024 г. ставка RUSFAR CNY, которая отражает стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Московской биржи, стабилизировалась около нуля. На 1 декабря этого года она составляла 0,24%.
