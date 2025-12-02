ОФЗ Минфина в юанях станут бенчмарком для рынка

ОФЗ Минфина в юанях станут бенчмарком для рынкаИнструмент приносит валютный процентный доход при минимальном уровне кредитного риска
Юаневый госдолг Минфина в первую очередь станет бенчмарком для корпоративных выпусков – такая точка зрения у министра финансов Антона Силуанова и у представителей финансового рынка. «Это не то что у нас не хватает внутренних возможностей – их достаточно. Просто мы создаем некие ориентиры, условия, выходим на рынки внешних заимствований. Думаю, что это правильное решение», – сказал глава Минфина в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 2 декабря.
Минфин подготовил два выпуска ОФЗ в китайских юанях – с погашением 28 февраля 2029 г. и 1 июня 2033 г. Ориентир по купону для облигаций на 3,2 года составляет 6,25–6,5% годовых, на 7,5 года – не выше 7,5%. Валютные выпуски предусматривают полугодовой купонный период. Покупка ОФЗ и получение выплат по ним будут доступны в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.
Сбор заявок на облигации прошел во вторник, 2 декабря, по открытой подписке с ценой 100% от номинала. Номинал одной облигации составляет 10 000 юаней. В ходе сбора заявок ориентиры ставки купона по обоим выпускам снижались несколько раз. Финальный ориентир ставки купона для бумаг со сроком обращения 3,2 года установлен на уровне 6% годовых, со сроком обращения 7,5 года – 7% годовых. Предварительная дата размещения и начала обращения – 8 декабря.
Поздно вечером Минфин официально подвел итоги сбора книги заявок — общий объем составил 20 млрд юаней (чуть более 218,5 млрд в рублевом эквиваленте), из которых одна половина суммы будет оплачена в китайских юанях, а другая – в эквиваленте в российских рублях. 12 млрд юаней пришлось на выпуск сроком погашения в 2029 г., 8 млрд юаней — с погашением через 7,5 лет, говорится в сообщении ведомства. Купонные ставки по обоим выпускам были снижены на 50 б.п. от первоначальных ориентиров.
В коротком выпуске на долю институциональных инвесторов (инвестиционные, управляющие и страховые компании) пришлось около 14%, на банки — более 69%, доля розничных инвесторов составила около 17%, заявила на «Россия зовет!» руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» (один из организаторов) Мария Хабарова. В выпуске с погашением через 7,5 лет на институционалов пришлось более 40%, банки – около 45%, розницу – около 15%.
Спрос на новые выпуски юаневых ОФЗ оказался хорошим и даже превысил ожидания Минфина, заявил в ходе «Россия зовет!» Силуанов. В основном спрос у инвесторов на среднесрочный выпуск сроком 3,5 года, чуть меньше – на срок 7,5 года, подвел он первые итоги. Заявок оказалось «значительно больше», чем тот объем, который предложил Минфин.
Суммарные объемы рублевых заимствований Минфина по номиналу в этом году уже достигли 7,5 трлн руб. Поэтому юаневые выпуски – «чисто так, знаете, пощупать рынок и создать бенчмарк для частных компаний», потому что многие из них тоже занимают в юанях, добавил Силуанов.
Минфину также предстоит на этой неделе погасить валютный выпуск (суверенные еврооблигации выпуска RUS-25 EUR и замещающий его выпуск РФ ЗО 25 Е суммарно на 1,75 млрд евро. – «Ведомости») – и многие изъявили желание вложиться в займы в иностранной валюте, продолжил Силуанов. «В данном случае юань, очевидно, единственная для нас валюта, в которой мы можем заимствовать», – указал он.
ОФЗ в китайских юанях – это «очень серьезное действие для фондового рынка», сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Сейчас на российском фондовом рынке такие бумаги есть только у компаний, котировки по которым, по сути, зависят от восприятия рынком спредов, кредитного риска и рейтингов этих эмитентов, говорит банкир. В этой связи выпуск юаневых ОФЗ может стать бенчмарком для юаневых активов, отметил Пьянов. Банк также отправлял заявку на участие в выпуске Минфина, уточнил его топ-менеджмент 2 декабря, не раскрывая конкретных значений.
Сейчас инвесторам доступны в основном короткие корпоративные выпуски на 1–2 года, а доходности ниже, чем у облигаций в недружественных валютах, добавляет инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев. Появление суверенного бенчмарка приведет к переоценке этого сегмента, уверен эксперт: доходности корпоративных выпусков могут вырасти, облигации – просесть в цене. Внимание частных инвесторов также будет переключено на госбумаги из-за более длинного срока обращения и возможности воспользоваться налоговой льготой за долгосрочное владение, более трех лет, говорит Клещев. В случае выпуска на 7,5 года доходность оказалась на уровне долларовых облигаций Минфина, и, по мнению аналитиков «Синары», сохраняется потенциал ее снижения примерно на 50 б. п.
У инвесторов появляется долгожданный суверенный бенчмарк в юанях, т. е. инструмент, который приносит валютный процентный доход при минимальном в российских реалиях уровне кредитного риска, пишет аналитик «Т-инвестиций» по рынку ОФЗ Юрий Тулинов. Диверсификация портфеля инвестиций по валютам особенно актуальна в условиях высокой непредсказуемости курса рубля, который прямо сейчас остается избыточно крепким, полагает он. Занятие спекулятивных позиций осложняется тем, что оценить справедливую доходность выпусков до сбора книги заявок крайне проблематично, считает Тулинов: сегмент юаневых облигаций впервые увидит большой объем столь длинных инструментов. Как некий ориентир, по итогам вчерашних торгов доходность к погашению по средневзвешенной цене для суверенных замещающих облигаций в долларах США составила 6,5% годовых для выпуска ОВОЗ 2029 и 6,9% годовых для выпуска ОВОЗ 2035.
Даже по среднесрочным корпоративным выпускам практически всегда предусмотрена более ранняя оферта, что не позволяет зафиксировать по ним доходность на весь период обращения, говорит руководитель направления анализа долговых рынков ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Поскольку по бондам Минфина оферт не предусмотрено, инвесторы имеют возможность зафиксировать юаневую доходность на несколько лет (3,2 и 7,5 года соответственно). И если открыть трехлетний депозит в юанях еще потенциально возможно, то на 7,5 года задача уже практически невыполнимая, говорит эксперт.
Впрочем, добавляет Ковалев, стоит учитывать, что любые долгосрочные облигации характеризуются высоким процентным риском: в отдельные периоды даже купон может быть не в состоянии полностью защитить доход инвестора от всплесков ценовой волатильности. Поэтому базовая рекомендация «Финама» в отношении инвалютных бумаг – фокус на сравнительно короткие облигации. Но если заходить на долгий срок, следует ориентироваться на заемщиков, в кредитном качестве которых не приходится сомневаться, – этой цели в первую очередь удовлетворяют суверенные бумаги.
Хотя о биржевой ликвидности юаневых облигаций Минфина говорить преждевременно, в целом уровень ликвидности в уже существующих корпоративных бумагах оставляет желать лучшего, продолжает Ковалев: из более чем 40 биржевых выпусков в юанях к реально ликвидным можно отнести от силы 10. Не лучше обстоит ситуация с ликвидностью и у «замещающих» гособлигаций: в силу очень высоких номиналов ($200 000 или 100 000 евро) хорошей биржевой ликвидностью могут похвастаться только два долларовых выпуска Минфина – с погашением в 2028 и 2030 гг. Если размещаемые сейчас юаневые выпуски окажутся ликвидными (сравнительно невысокий номинал в 10 000 юаней дает на это надежду), то доступная для отечественного розничного инвестора экспозиция на инвалюты с кредитным риском РФ сразу возрастет вдвое, резюмирует Ковалев.