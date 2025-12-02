ОФЗ Минфина в юанях станут бенчмарком для рынка

Хотя о биржевой ликвидности юаневых облигаций Минфина говорить преждевременно, в целом уровень ликвидности в уже существующих корпоративных бумагах оставляет желать лучшего, продолжает Ковалев: из более чем 40 биржевых выпусков в юанях к реально ликвидным можно отнести от силы 10. Не лучше обстоит ситуация с ликвидностью и у «замещающих» гособлигаций: в силу очень высоких номиналов ($200 000 или 100 000 евро) хорошей биржевой ликвидностью могут похвастаться только два долларовых выпуска Минфина – с погашением в 2028 и 2030 гг. Если размещаемые сейчас юаневые выпуски окажутся ликвидными (сравнительно невысокий номинал в 10 000 юаней дает на это надежду), то доступная для отечественного розничного инвестора экспозиция на инвалюты с кредитным риском РФ сразу возрастет вдвое, резюмирует Ковалев.