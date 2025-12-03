Экспобанк запустил «конвейер» по обмену активами с иностранцами

Экспобанк запустил «конвейер» по обмену активами с иностранцамиСобственные активы банк уже полностью разблокировал таким способом
Экспобанк разблокировал свои собственные активы путем обменных сделок с иностранцами и теперь помогает клиентам с их организацией. Об этом его управляющий директор Танзила Яндиева рассказала 2 декабря на Арбитражной конференции ICC Russia, передает корреспондент «Ведомостей».
Сделки по обмену активами, или свопы, требуют разрешений регуляторов по обеим сторона границы, подчеркнула Яндиева. Они структурируются так, чтобы в России иностранец отдал отечественному инвестору актив напрямую либо через «дочку», а за рубежом размороженный актив был зачислен на счет контрагента, раскрыла она. Одним из преимуществ такой схемы Яндиева назвала отсутствие необходимости совершать трансграничные переводы средств.
Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам