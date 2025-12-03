Экспобанк запустил «конвейер» по обмену активами с иностранцами

Сделки по обмену активами, или свопы, требуют разрешений регуляторов по обеим сторона границы, подчеркнула Яндиева. Они структурируются так, чтобы в России иностранец отдал отечественному инвестору актив напрямую либо через «дочку», а за рубежом размороженный актив был зачислен на счет контрагента, раскрыла она. Одним из преимуществ такой схемы Яндиева назвала отсутствие необходимости совершать трансграничные переводы средств.