Инвестиции

Экспобанк запустил «конвейер» по обмену активами с иностранцами

Собственные активы банк уже полностью разблокировал таким способом
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экспобанк разблокировал свои собственные активы путем обменных сделок с иностранцами и теперь помогает клиентам с их организацией. Об этом его управляющий директор Танзила Яндиева рассказала 2 декабря на Арбитражной конференции ICC Russia, передает корреспондент «Ведомостей».

Сделки по обмену активами, или свопы, требуют разрешений регуляторов по обеим сторона границы, подчеркнула Яндиева. Они структурируются так, чтобы в России иностранец отдал отечественному инвестору актив напрямую либо через «дочку», а за рубежом размороженный актив был зачислен на счет контрагента, раскрыла она. Одним из преимуществ такой схемы Яндиева назвала отсутствие необходимости совершать трансграничные переводы средств.

