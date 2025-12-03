Минфин ждет притока инвесторов на рынок за счет маркетинговой кампании

Кампании государства и профучастников будут продвигать фондовый рынок как продукт, куда граждане могут вкладываться, объяснил Чебесков. «Это пойдет по соцсетям, от этого будет эффект, естественно. Мы на это рассчитываем, по крайней мере. И если мы ошибаемся, то уж точно брокеры и банки не стали бы вкладываться просто так в рекламную кампанию», – добавил он.