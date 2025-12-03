Минфин ждет притока инвесторов на рынок за счет маркетинговой кампании

Минфин ждет притока инвесторов на рынок за счет маркетинговой кампанииС проектом ведомства будут синхронизироваться кампании крупных инвестдомов
Минфин запустил маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан, рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 3 декабря. Ее ведомство договорилось синхронизировать с кампаниями профучастников, добавил он. «Это будет синхронизированная кампания: государственная маркетинговая кампания и многие брокеры и банки под нее делают свои», – объяснил замминистра.
Кампании государства и профучастников будут продвигать фондовый рынок как продукт, куда граждане могут вкладываться, объяснил Чебесков. «Это пойдет по соцсетям, от этого будет эффект, естественно. Мы на это рассчитываем, по крайней мере. И если мы ошибаемся, то уж точно брокеры и банки не стали бы вкладываться просто так в рекламную кампанию», – добавил он.