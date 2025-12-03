Газета
Главная / Инвестиции /

Минфин ждет притока инвесторов на рынок за счет маркетинговой кампании

С проектом ведомства будут синхронизироваться кампании крупных инвестдомов
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин запустил маркетинговую кампанию для продвижения фондового рынка среди граждан, рассказал заместитель министра финансов России Иван Чебесков в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 3 декабря. Ее ведомство договорилось синхронизировать с кампаниями профучастников, добавил он. «Это будет синхронизированная кампания: государственная маркетинговая кампания и многие брокеры и банки под нее делают свои», – объяснил замминистра.

Кампании государства и профучастников будут продвигать фондовый рынок как продукт, куда граждане могут вкладываться, объяснил Чебесков. «Это пойдет по соцсетям, от этого будет эффект, естественно. Мы на это рассчитываем, по крайней мере. И если мы ошибаемся, то уж точно брокеры и банки не стали бы вкладываться просто так в рекламную кампанию», – добавил он.

