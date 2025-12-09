Газета
Главная / Инвестиции /

Экосистема для беременных и мам NappyClub проводит pre-IPO

Перспективы роста у компании есть, но все будет зависеть от ее способности развиваться в соответствии со стратегией
Артем Кульша
NappyClub создает платформу, которая объединяет трекер беременности, персонального ИИ-ассистента, образовательные курсы, магазин товаров и услуг
NappyClub создает платформу, которая объединяет трекер беременности, персонального ИИ-ассистента, образовательные курсы, магазин товаров и услуг / Максим Стулов / Ведомости

Экосистема товаров и сервисов для беременных и мам NappyClub собирает заявки в рамках pre-IPO, сообщил «Ведомостям» представитель инвестплатформы Zorko, где пройдет размещение. Эмитентом выступает АО «Нэппи клаб», в ходе раунда компания планирует продать 10% акций за 110 млн руб.

Деньги пойдут на расширение линейки продуктов, развитие цифровых сервисов и создание новых обучающих курсов для родителей, рассказывает представитель Zorko. Принять участие в размещении могут институциональные и розничные инвесторы, для вложений от 600 000 руб. необходимо иметь статус квалифицированного. Минимальная сумма инвестирования – 29 488 руб. (четыре акции).

