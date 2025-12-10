В корпоративном секторе грядет пик ухудшения кредитных метрик

На следующий год «Эйлер» делает выбор в пользу облигаций с фиксированным купоном качественных эмитентов с рейтингами АА–ААА, в том числе квазивалютных с учетом взгляда на курс рубля (ослабление на 29,3% до 99,3 руб./$ к концу 2026 г.). А вот высокодоходные бумаги (рейтинг ниже А) Боженко советует избегать: в 2025 г. в этом сегменте ощутимо выросло число дефолтов и негативных рейтинговых действий, так что всплеск доходностей не компенсирует риски возможных потерь.