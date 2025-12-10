НАУФОР раскритиковала ряд аспектов в реформе контроля за инсайдом

НАУФОР раскритиковала ряд аспектов в реформе контроля за инсайдомИз-за изменений возрастает риск привлечения к ответственности случайных получателей инсайдерской информации
Профучастники от лица профильной ассоциации НАУФОР раскритиковали часть поправок в закон о контроле за инсайдерской информацией – они могут осложнить компаниям составление перечня такой информации и существенно повысят вероятность привлечения к ответственности случайных получателей инсайдерских данных. Письмо со своими замечаниями президент НАУФОР Алексей Тимофеев направил одному из авторов поправок, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Письмо «Ведомостям» передал представитель НАУФОР.
В конце ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок в ряд соответствующих законов, а также изменения в УК. Законопроект разработан при участии Банка России и он поддерживает его принятие, сказал представитель регулятора «Ведомостям», добавляя, что ЦБ готов к обсуждению законопроекта с участниками рынка.