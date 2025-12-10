НАУФОР раскритиковала ряд аспектов в реформе контроля за инсайдом

В конце ноября группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет поправок в ряд соответствующих законов, а также изменения в УК. Законопроект разработан при участии Банка России и он поддерживает его принятие, сказал представитель регулятора «Ведомостям», добавляя, что ЦБ готов к обсуждению законопроекта с участниками рынка.