Главная / Инвестиции /

В России появилась возможность создавать цифровые акционерные общества

Это может стать удобной альтернативой IPO для небольших компаний, говорят эксперты
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Регистратор «Статус» включен Банком России в реестр операторов информационных систем, которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Попадание в этот реестр именно регистратора позволит начать процесс создания в России цифровых непубличных акционерных обществ (НАО), акции которых будут выпущены в виде ЦФА, поясняет «Ведомостям» гендиректор «Статуса» Людмила Миронова. Реестр владельцев акций, выпущенных в виде ЦФА, будет вести специализированный регистратор в блокчейне с соответствующей лицензией, в данном случае «Статус», говорит она.

Закон о ЦФА накладывает ряд ограничений для выпуска цифровых акций. Они могут выпускаться непосредственно при учреждении компании – закон запрещает выпуск акций непубличного АО, которое ранее осуществляло эмиссию классических акций. Устав НАО при его учреждении должен содержать условия о выпуске акций в форме ЦФА, в дальнейшем вносить изменения в эту часть устава нельзя. Цифровое НАО не может быть преобразовано в публичное АО, не вправе выпускать эмиссионные ценные бумаги (кроме акций в виде ЦФА), а также осуществлять конвертацию в акции другого типа при реорганизации.

