В России появилась возможность создавать цифровые акционерные общества

Закон о ЦФА накладывает ряд ограничений для выпуска цифровых акций. Они могут выпускаться непосредственно при учреждении компании – закон запрещает выпуск акций непубличного АО, которое ранее осуществляло эмиссию классических акций. Устав НАО при его учреждении должен содержать условия о выпуске акций в форме ЦФА, в дальнейшем вносить изменения в эту часть устава нельзя. Цифровое НАО не может быть преобразовано в публичное АО, не вправе выпускать эмиссионные ценные бумаги (кроме акций в виде ЦФА), а также осуществлять конвертацию в акции другого типа при реорганизации.