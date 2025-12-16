НРД запустит единый портал корпоративных действий

НРД запустит единый портал корпоративных действийЭто может побудить розничных инвесторов активнее в них участвовать
НРД, который входит в группу Мосбиржи, в начале 2026 г. планирует запустить единый портал корпоративных действий по ценным бумагам, рассказал «Ведомостям» его представитель. Новый сервис рассчитан на депонентов НРД из числа депозитариев: они смогут предоставлять своим клиентам – физическим лицам возможность участия в добровольных корпоративных действиях дистанционно в электронном формате.
Розничные инвесторы смогут участвовать в корпоративных действиях с компьютера или смартфона в едином интерфейсе финансового маркетплейса «Финуслуги» без необходимости установки дополнительного ПО, делится представитель НРД. Депозитарии, в свою очередь, смогут работать с инструкциями клиентов через существующий личный кабинет НРД, процесс получения и обработки инструкций будет полностью автоматизирован, добавил он.