НРД запустит единый портал корпоративных действий

Розничные инвесторы смогут участвовать в корпоративных действиях с компьютера или смартфона в едином интерфейсе финансового маркетплейса «Финуслуги» без необходимости установки дополнительного ПО, делится представитель НРД. Депозитарии, в свою очередь, смогут работать с инструкциями клиентов через существующий личный кабинет НРД, процесс получения и обработки инструкций будет полностью автоматизирован, добавил он.