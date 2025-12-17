Почему «Аэрофлоту» лучше оставить прибыль «на борту» и не платить дивиденды

Почему «Аэрофлоту» лучше оставить прибыль «на борту» и не платить дивидендыЭто позволит группе не наращивать долговую нагрузку в ближайшие годы, считают в «Эйлере»
Группе «Аэрофлот» стоило бы отказаться от выплаты дивидендов за 2025 г. для контроля долгосрочных рисков, но решение, скорее всего, будет компромиссным между интересами компании и ее ключевого акционера – государства. Об этом руководитель команды анализа акций нефтегазовых и транспортных компаний «Эйлера» Андрей Полищук пишет в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». По его оценке, группа предпочтет выплатить 25% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам за 2025 г., что эквивалентно 2,31 руб. на акцию (доходность – 4%). Дивидендная политика предписывает распределять 50% скорректированной чистой прибыли.
По итогам 2024 г. группа выплатила акционерам 38% прибыли: 20,95 млрд руб., или 5,27 руб. на акцию. Прибыль за 2019–2023 гг. «Аэрофлот» не распределял на фоне ограничений, вызванных сначала коронавирусом, а затем СВО на Украине.