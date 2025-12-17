Почему «Аэрофлоту» лучше оставить прибыль «на борту» и не платить дивиденды

Группе «Аэрофлот» стоило бы отказаться от выплаты дивидендов за 2025 г. для контроля долгосрочных рисков, но решение, скорее всего, будет компромиссным между интересами компании и ее ключевого акционера – государства. Об этом руководитель команды анализа акций нефтегазовых и транспортных компаний «Эйлера» Андрей Полищук пишет в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». По его оценке, группа предпочтет выплатить 25% скорректированной чистой прибыли по международным стандартам за 2025 г., что эквивалентно 2,31 руб. на акцию (доходность – 4%). Дивидендная политика предписывает распределять 50% скорректированной чистой прибыли.