Инвестиции

Объем IPO и SPO может достичь 300 млрд рублей в 2026 году

Рынок публичных размещений поможет перезапустить снижение ключевой ставки
Артем Кульша
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Снижение ключевой ставки и защита от завышения оценок помогут перезапустить рынок публичных размещений акций в России в 2026 г., пишет старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». По ее прогнозу, при улучшении макроэкономических условий объем привлечения средств может приблизиться к 300 млрд руб., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в 2–3 SPO компаний с государственным участием, которые в октябре анонсировали в Минфине.

Вслед за снижением ставки вырастет привлекательность акций в сравнении с консервативными инструментами, констатировала Лукина. Также оживить рынок помогло бы повышение прозрачности сделок: ужесточение требований к листингу, закрепление ответственности организаторов за качество проспекта, создание реестра организаторов, типизация документации и введение стандартов due diligence (процедура оценки объекта инвестирования), перечисляет Лукина. В среднесрочной перспективе эти меры призваны укрепить доверие инвесторов, в особенности розничных, к эмитентам, организаторам и вообще процедурам IPO, так как поспособствуют усилению защиты от завышения оценок, уверена она.

