Объем IPO и SPO может достичь 300 млрд рублей в 2026 году

Снижение ключевой ставки и защита от завышения оценок помогут перезапустить рынок публичных размещений акций в России в 2026 г., пишет старший аналитик инвестбанка «Синара» Мария Лукина в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости». По ее прогнозу, при улучшении макроэкономических условий объем привлечения средств может приблизиться к 300 млрд руб., из них до 100 млрд в рамках 10–15 сделок IPO и 200 млрд в 2–3 SPO компаний с государственным участием, которые в октябре анонсировали в Минфине.