Альфа-банк, «Атон» и Sber CIB начали аналитическое покрытие Glorax

Все верят в рост бумаг компании более чем на 80%, так как она развивается быстрее рынка
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Акции девелопера Glorax, который вышел на биржу в конце октября, имеют потенциал роста более чем на 80%, считают аналитики Альфа-банка, «Атона» и Sber CIB. Компания может расти быстрее, чем другие компании сектора, из-за ставки на регионы и значительного земельного банка

Аналитики Sber CIB, Альфа-банка и инвесткомпании «Атон» начали покрывать акции девелопера Glorax – бумаги компании торгуются на Московской бирже с 31 октября под тикером GLRX. 17 декабря одна акция компании торгуется чуть выше стартовых 64 руб., с начала недели на фоне начала аналитического покрытия акции Glorax выросли на 11%. Три аналитических обзора есть у «Ведомостей».

