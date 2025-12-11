Альфа-банк, «Атон» и Sber CIB начали аналитическое покрытие Glorax

Аналитики Sber CIB, Альфа-банка и инвесткомпании «Атон» начали покрывать акции девелопера Glorax – бумаги компании торгуются на Московской бирже с 31 октября под тикером GLRX. 17 декабря одна акция компании торгуется чуть выше стартовых 64 руб., с начала недели на фоне начала аналитического покрытия акции Glorax выросли на 11%. Три аналитических обзора есть у «Ведомостей».