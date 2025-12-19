Переход к устойчивому росту возможен по мере снижения общего уровня неопределенности

Переход к устойчивому росту возможен по мере снижения общего уровня неопределенностиПереход к устойчивому росту возможен по мере снижения общего уровня неопределенности
Спустя больше двух месяцев с тех пор, как биткойн достиг рекордного максимума выше $126 000, он упал почти на 30% и с трудом находит поддержку. Сейчас одна монета торгуется немногим дороже $88 000.
Причины снижения цен
Одна из причин – давние держатели самой популярной криптовалюты не прекращают ее продавать. Новые данные блокчейна показывают, что монеты, хранившиеся годами, продаются с одной из самых высоких скоростей за последнее время как раз в тот момент, когда способность рынка их поглощать снижается, пишет Bloomberg.
