Переход к устойчивому росту возможен по мере снижения общего уровня неопределенности

Одна из причин – давние держатели самой популярной криптовалюты не прекращают ее продавать. Новые данные блокчейна показывают, что монеты, хранившиеся годами, продаются с одной из самых высоких скоростей за последнее время как раз в тот момент, когда способность рынка их поглощать снижается, пишет Bloomberg.