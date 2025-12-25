Банкиры обнаружили связь между розничным спросом на IPO и запросами в «Яндексе»

Институциональные инвесторы после IPO продают свои бумаги как в первый, так и в последующие несколько дней торгов, а вот позиция розницы снижается чуть более стабильно, свидетельствуют расчеты инвестбанкиров на основе данных Банка России. Это может объясняться более низкой аллокацией частным инвесторам и/или логикой упущенной выгоды, влекущими у них потребность покупать бумагу на вторичном рынке, причем в случае как снижения, так и роста котировок, рассуждают авторы статьи. Также это может говорить о снижении качества инвестиционных стратегий институционалов, некоторые из которых стали спекулятивнее подходить к участию в IPO, допускают они.