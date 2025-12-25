Банкиры обнаружили связь между розничным спросом на IPO и запросами в «Яндексе»Их динамика схожа и может влиять на доходность первого дня торгов
Розничные инвесторы были нетто-покупателями в первый день торгов в 71% российских сделок IPO с 2022 г., несмотря на общепринятое мнение о спекулятивном характере их спроса. Это может говорить о формировании устойчивого поведенческого паттерна: физлица склонны усиливать динамику рынка, что делает их влияние на цену не только значимым, но и потенциально предсказуемым. Об этом в статье в «Вестнике Института экономики Российской академии наук» пишут руководитель практики корпоративных финансов на рынках акционерного капитала Сбербанка Александр Сегаль, управляющий директор по рынкам капитала Т-банка Антон Мальков и менеджер управления рынков капитала Т-банка Андрей Осадчев.
Институциональные инвесторы после IPO продают свои бумаги как в первый, так и в последующие несколько дней торгов, а вот позиция розницы снижается чуть более стабильно, свидетельствуют расчеты инвестбанкиров на основе данных Банка России. Это может объясняться более низкой аллокацией частным инвесторам и/или логикой упущенной выгоды, влекущими у них потребность покупать бумагу на вторичном рынке, причем в случае как снижения, так и роста котировок, рассуждают авторы статьи. Также это может говорить о снижении качества инвестиционных стратегий институционалов, некоторые из которых стали спекулятивнее подходить к участию в IPO, допускают они.