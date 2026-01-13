Облигации могут и в 2026 году опередить акции по доходности

Российский рынок с 2022 г. «абсолютно и безоговорочно» опровергает мнение о защитном характере акций в инфляционной среде, пишет директор по инвестициям УК «Астра управление активами» Дмитрий Полевой в стратегии на 2026 г., с которой ознакомились «Ведомости». С конца 2021 г. полная доходность индекса Мосбиржи составила менее 1% при инфляции почти 40%, подсчитали в УК. За 2025 г. главный бенчмарк отечественного рынка снизился на 4% до 2766,6 пункта.