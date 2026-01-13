Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Облигации могут и в 2026 году опередить акции по доходности

Госдолг с фиксированным купоном может дать 26–28% годовой доходности
Артем Кульша
С конца 2021 г. полная доходность индекса Мосбиржи составила менее 1% при инфляции почти 40%
С конца 2021 г. полная доходность индекса Мосбиржи составила менее 1% при инфляции почти 40% / Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок с 2022 г. «абсолютно и безоговорочно» опровергает мнение о защитном характере акций в инфляционной среде, пишет директор по инвестициям УК «Астра управление активами» Дмитрий Полевой в стратегии на 2026 г., с которой ознакомились «Ведомости». С конца 2021 г. полная доходность индекса Мосбиржи составила менее 1% при инфляции почти 40%, подсчитали в УК. За 2025 г. главный бенчмарк отечественного рынка снизился на 4% до 2766,6 пункта.

В базовом сценарии «Астры» доходность акций и в этом году уступит облигациям: ожидаемая доходность бумаг из состава индекса Мосбиржи достигнет 10–15%, тогда как у ОФЗ с фиксированным купоном составит 26–28%, госбумаг с плавающим доходом – 15–16%. Корпоративные «фиксы», по оценке Полевого, дадут инвесторам 16–18%, флоатеры – 15–18%. Доходность суверенных валютных бондов может достичь 6–11%, корпоративных – 8–9%. Доходность на денежном рынке – 14–14,5%, а по депозитам в рублях – 12–13%.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её