Краудплатформы должны делать больше упора на защиту прав инвесторов

Рынок краудлендинга в 2024 г. (последние данные) составил 54,2 млрд руб.: 42,1 млрд приходится на краудлендинг, остальное – на краудинвестинг. Для исследования центр опросил 15 инвестплатформ из реестра Банка России, на которые приходится более 78% рынка краудлендинга. Среди них – Jetland, «Поток», Zorko, Brainbox, Bizmall, Lender invest, Rounds и проч. Также центр опросил более 2500 физлиц, среди которых 21% – инвесторы платформ, 39% – не инвесторы и 40% – потенциальные инвесторы.