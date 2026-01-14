Краудплатформы должны делать больше упора на защиту прав инвесторов

Краудплатформы должны делать больше упора на защиту прав инвесторовТакже на рынке должны появляться единые стандарты для повышения доверия и прозрачности
Краудфандинг может стать важным инструментом развития МСП – этот способ финансирования быстрее, чем другие. Но платформам, через которые компании собирают деньги инвесторов, стоит делать больший фокус на защиту прав инвесторов и экспертизу при отборе качественных заемщиков-эмитентов. Такие выводы содержатся в исследовании Центра банковского консалтинга и прикладных исследования Финансового университета при правительстве РФ.
Рынок краудлендинга в 2024 г. (последние данные) составил 54,2 млрд руб.: 42,1 млрд приходится на краудлендинг, остальное – на краудинвестинг. Для исследования центр опросил 15 инвестплатформ из реестра Банка России, на которые приходится более 78% рынка краудлендинга. Среди них – Jetland, «Поток», Zorko, Brainbox, Bizmall, Lender invest, Rounds и проч. Также центр опросил более 2500 физлиц, среди которых 21% – инвесторы платформ, 39% – не инвесторы и 40% – потенциальные инвесторы.