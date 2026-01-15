Газета
Главная / Инвестиции /

Рынки квазивалютных и замещающих облигаций скоро сравняются в размерах

Объем квазивалютного долга дорос до $32,4 млрд за 2025 год
Артем Кульша
Вехой для рынка номинированных в валюте облигаций стало возвращение на него Минфина с дебютными выпусками в юанях
Вехой для рынка номинированных в валюте облигаций стало возвращение на него Минфина с дебютными выпусками в юанях / Максим Стулов / Ведомости

Объем рынка квазивалютных облигаций может сравняться с замещающим сегментом уже во II квартале с учетом погашений и текущего темпа размещений, пишут аналитики «Финама» в стратегии, с которой ознакомились «Ведомости». По итогам 2025 г. объем рынка замещающих бондов составил $40,8 млрд, а квазивалютных бумаг, выпущенных вне процесса замещения еврооблигаций, – $32,4 млрд.

