Китай борется со спекулянтами в акциях

Китай борется со спекулянтами в акцияхВласти ужесточили правила маржинального финансирования
Китайские биржи опасаются спекуляций в акциях – особенно тех, чей рост может не соответствовать фундаментальным показателям, – и поэтому ужесточили правила маржинального финансирования. Инвесторы теперь должны предоставлять обеспечение, равное полной стоимости ценных бумаг, приобретаемых в кредит, вместо прежнего порога в 80%, говорится в заявлении Шэньчжэньской фондовой биржи. Этот шаг распространяется на Шэньчжэньскую, Шанхайскую и Пекинскую биржи.
До корректировки инвестор с капиталом в 1 млн юаней ($143 350) мог взять в долг у брокера 1,25 млн юаней, что обеспечивало ему общую покупательную способность в 2,25 млн юаней, пишет Bloomberg. При увеличении коэффициента до 100% эта сумма сократилась до 2 млн юаней.
