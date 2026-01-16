Газета
Главная / Инвестиции /

Китай борется со спекулянтами в акциях

Власти ужесточили правила маржинального финансирования
Екатерина Литова
Reuters
Reuters

Китайские биржи опасаются спекуляций в акциях – особенно тех, чей рост может не соответствовать фундаментальным показателям, – и поэтому ужесточили правила маржинального финансирования. Инвесторы теперь должны предоставлять обеспечение, равное полной стоимости ценных бумаг, приобретаемых в кредит, вместо прежнего порога в 80%, говорится в заявлении Шэньчжэньской фондовой биржи. Этот шаг распространяется на Шэньчжэньскую, Шанхайскую и Пекинскую биржи.

До корректировки инвестор с капиталом в 1 млн юаней ($143 350) мог взять в долг у брокера 1,25 млн юаней, что обеспечивало ему общую покупательную способность в 2,25 млн юаней, пишет Bloomberg. При увеличении коэффициента до 100% эта сумма сократилась до 2 млн юаней.

