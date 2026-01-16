Китай борется со спекулянтами в акциях

Китайские биржи опасаются спекуляций в акциях – особенно тех, чей рост может не соответствовать фундаментальным показателям, – и поэтому ужесточили правила маржинального финансирования. Инвесторы теперь должны предоставлять обеспечение, равное полной стоимости ценных бумаг, приобретаемых в кредит, вместо прежнего порога в 80%, говорится в заявлении Шэньчжэньской фондовой биржи. Этот шаг распространяется на Шэньчжэньскую, Шанхайскую и Пекинскую биржи.