Мосбиржа раскрыла итоги торгов на срочном рынке в 2025 году

Мосбиржа раскрыла итоги торгов на срочном рынке в 2025 годуМосбиржа раскрыла итоги торгов на срочном рынке в 2025 г.: объем торговли деривативами вырос почти в 1,5 раза. Эксперты ожидают увеличения оборотов и в новом году, но, возможно, с небольшой коррекцией темпов
Объем торгов на срочном рынке Московской биржи в 2025 г. увеличился на 45% по сравнению с 2024 г. и составил 145,2 трлн руб., передала «Ведомостям» через представителя управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева. Объем открытых позиций вырос на 41% и достиг 2,4 трлн руб. на конец года.
Оборот, приходящийся на розничных инвесторов, увеличился за прошлый год на 31% до 78,4 трлн руб. Всего сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже в 2025 г. заключались с 483 000 клиентских счетов (+22%), поделилась Патрикеева.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам