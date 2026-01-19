Мосбиржа раскрыла итоги торгов на срочном рынке в 2025 году Мосбиржа раскрыла итоги торгов на срочном рынке в 2025 г.: объем торговли деривативами вырос почти в 1,5 раза. Эксперты ожидают увеличения оборотов и в новом году, но, возможно, с небольшой коррекцией темпов