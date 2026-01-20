Нефинансовый сектор удвоил обороты на денежном рынке Мосбиржи в 2025 году

Нефинансовый сектор удвоил обороты на денежном рынке Мосбиржи в 2025 годуВ этом году темпы роста будут более умеренными на фоне снижения ставок в экономике
Объем торгов на денежном рынке Московской биржи, приходящийся на компании нефинансового сектора, увеличился в 2 раза в 2025 г. по сравнению с 2024 г. и составил 248 трлн руб., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко.
Среднедневной объем операций всех участников денежного рынка в прошлом году вырос на 28% до 5,3 трлн руб., из них 4,1 трлн – объем сделок репо с центральным контрагентом (ЦК), прибавивший 45%, и 539 млрд – депозиты с ЦК (рост в 2,2 раза).
