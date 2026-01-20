Нефинансовый сектор удвоил обороты на денежном рынке Мосбиржи в 2025 году

Объем торгов на денежном рынке Московской биржи, приходящийся на компании нефинансового сектора, увеличился в 2 раза в 2025 г. по сравнению с 2024 г. и составил 248 трлн руб., передал «Ведомостям» через представителя директор по развитию денежного рынка торговой площадки Дмитрий Даниленко.