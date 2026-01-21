Тренд на секьюритизацию потребкредитов сохранится в ближайшие годы

Тренд на секьюритизацию потребкредитов сохранится в ближайшие годыПоспособствуют снижение доходности корпоративных облигаций и потребность банков в создании буферов по капиталу
Рынок секьюритизированных облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами, разросся почти в 3 раза в 2025 г. до 213,8 млрд руб. В 2026–2027 гг. мода на секьюритизацию сохранится на фоне снижения доходности корпоративных бондов, а также за счет потребности банков в создании буферов по капиталу в преддверии ужесточения нормативов. Об этом старший кредитный аналитик «Эйлера» Екатерина Уракова пишет в исследовании, с которым ознакомились «Ведомости».
Значение индекса Cbonds средневзвешенной эффективной доходности к погашению качественных (кредитный рейтинг AAA) корпоративных облигаций к 19 января снизилось до 15,09% годовых примерно с 20% в конце 2024 г. Ставки по потребкредитам при этом остаются на повышенных уровнях, указала Уракова. По краткосрочным кредитам физлицам в октябре 2025 г. они достигали 28%, по данным Банка России (более актуальные цифры регулятор еще не раскрывал). Это делает текущий момент благоприятным для сделок секьюритизации, констатировали в «Эйлере».