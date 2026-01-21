Тренд на секьюритизацию потребкредитов сохранится в ближайшие годы

Значение индекса Cbonds средневзвешенной эффективной доходности к погашению качественных (кредитный рейтинг AAA) корпоративных облигаций к 19 января снизилось до 15,09% годовых примерно с 20% в конце 2024 г. Ставки по потребкредитам при этом остаются на повышенных уровнях, указала Уракова. По краткосрочным кредитам физлицам в октябре 2025 г. они достигали 28%, по данным Банка России (более актуальные цифры регулятор еще не раскрывал). Это делает текущий момент благоприятным для сделок секьюритизации, констатировали в «Эйлере».