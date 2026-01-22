Газета
Главная / Инвестиции /

Как долго будет расти золото

Риски в глобальной экономике и потоки капитала в золото остаются позитивными для драгметалла
Екатерина Литова
SVEN HOPPE / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
SVEN HOPPE / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Мировые цены на золото в 2026 г. продолжают обновлять рекордные уровни: 21 января котировки драгметалла впервые преодолели отметку $4800 за унцию. Февральский фьючерс на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах к вечеру по Москве подорожал на 2,31% и на максимуме достиг отметки $4875,95 за тройскую унцию. За последние два дня котировки драгметалла выросли более чем на 6%.

Спекуляции на политике

