Как долго будет расти золото

Мировые цены на золото в 2026 г. продолжают обновлять рекордные уровни: 21 января котировки драгметалла впервые преодолели отметку $4800 за унцию. Февральский фьючерс на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на торгах к вечеру по Москве подорожал на 2,31% и на максимуме достиг отметки $4875,95 за тройскую унцию. За последние два дня котировки драгметалла выросли более чем на 6%.