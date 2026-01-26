Газета
Главная / Инвестиции /

Ситуация с разморозкой активов в Euroclear пришла в движение

Аудитор высшего суда Бельгии признал казначейство некомпетентным выдавать лицензии
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ситуация с разморозкой активов инвесторов в Бельгии, вставшая на паузу осенью, пришла в движение, узнали «Ведомости». Аудитор высшего суда страны, государственного совета, подтвердил некомпетентность местного казначейства высвобождать активы, заблокированные из-за санкций. Свое мнение он высказал в рамках трехлетней тяжбы неназванного международного инвестфонда «с некоторыми российскими стейкхолдерами», активы которого обездвижены в бельгийском депозитарии Euroclear из-за санкций против ВТБ, поделился с «Ведомостями» адвокат фонда, партнер бельгийской юрфирмы EU-Sanctions Руланд Муерсонс.

Аудитор счел, что сама правовая основа компетенции казначейства разблокировать активы ошибочна, и рекомендовал госсовету отменить отказное решение по делу фонда. Высшей инстанции еще предстоит оценить мнение аудитора, ее решение может повлиять на всю практику разблокировки активов, ожидает Муерсонс.

