Ситуация с разморозкой активов в Euroclear пришла в движение

Ситуация с разморозкой активов инвесторов в Бельгии, вставшая на паузу осенью, пришла в движение, узнали «Ведомости». Аудитор высшего суда страны, государственного совета, подтвердил некомпетентность местного казначейства высвобождать активы, заблокированные из-за санкций. Свое мнение он высказал в рамках трехлетней тяжбы неназванного международного инвестфонда «с некоторыми российскими стейкхолдерами», активы которого обездвижены в бельгийском депозитарии Euroclear из-за санкций против ВТБ, поделился с «Ведомостями» адвокат фонда, партнер бельгийской юрфирмы EU-Sanctions Руланд Муерсонс.