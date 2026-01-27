Зачем «Эталону» проводить SPO

Девелопер «Эталон» 26 января объявил параметры вторичного размещения акций (SPO) – компания может разместить до 400 млн бумаг по 46 руб. за штуку, это средневзвешенная за последний год цена. Общий объем средств, который девелопер может привлечь в ходе SPO, может составить 18,4 млрд руб. Из этой суммы 14,1 млрд руб. девелопер потратит на оплату сделки по приобретению компании «Бизнес-недвижимость» у основного акционера – АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Оставшиеся средства пойдут на развитие компании и сокращение ее долговой нагрузки.