Банки фиксируют рост интереса клиентов к металлическим счетам

За 11 месяцев 2025 г. весь портфель драгоценных металлов на ОМС в ВТБ вырос более чем на 50%, а количество сделок по их покупке увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На начало декабря 2025 г. в банке открыто 101 000 ОМС, на которых хранилось свыше 62 т драгоценных металлов. Общий объем металлов на счетах ВТБ за 11 месяцев прошлого года вырос на 21 т.